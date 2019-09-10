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10.09.19 16:59

Защита освобожденного политзаключенного Балуха продолжит обжалование приговора

Сторона защиты освобожденного из российского заключения украинского активиста из Крыма Владимира Балуха намерена продолжать обжалование вынесенного российским судом ему приговора.

Защита освобожденного политзаключенного Балуха продолжит обжалование приговора

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщила адвокат Ольга Динзе.

"Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в этом направлении продолжаться. Его участие при этом не обязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу и мы ее направим", - сказала Динзе.

По ее словам, ей также не известно, на каком именно основании освободили Балуха "и это еще предстоит выяснить".

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

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