Защита освобожденного политзаключенного Балуха продолжит обжалование приговора

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщила адвокат Ольга Динзе.

"Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в этом направлении продолжаться. Его участие при этом не обязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу и мы ее направим", - сказала Динзе.

По ее словам, ей также не известно, на каком именно основании освободили Балуха "и это еще предстоит выяснить".

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

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