Зеленский призвал "теневые" АЗС на Ривненщине прекратить свою незаконную деятельность

Об этом сообщает Interfax.

"В Ривненской области работают много, скажем так," теневых "АЗС, незаконных. Хочу им передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в течение ближайших дней. Потому что за этим мы не просто будем внимательно следить и, чтобы корректно выразиться в стенах этого университета, без нецензурных слов, "ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине", - сказал он на встрече со студентами Острожской академии (Ривненская область) во вторник.



Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с инициативой вывода из тени нелегальных АЗС, которые не платят налоги.



"У нас готовится на следующий год стратегия по дорогам. Мы ожидаем, что каждый год мы будем увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства мы планируем взять за счет наведения порядка с уплатой акцизов. То есть надо убрать тень из рынка горюче-смазочных материалов. Если ты хочешь строить дороги, должен бороться с коррупцией. И мы ожидаем, что получим дополнительные средства, когда наведем порядок на рынке горюче-смазочных материалов. Вы же знаете, что у нас масса "серых" заправок, которых ты не видишь, в бюджет ничего не получаешь", - прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук Украинской правде.