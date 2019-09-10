Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

В письмах, адресованных премьеру, копиями которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", импортеры нефтепродуктов напоминают, что введенная спецпошлина распространяется не на все дизтопливо российского происхождения, а только на ту его часть, которая импортируется нефтепродуктопроводом.

"Это означает, что сфера действия спецпошлины ограничена не столько страной происхождения товара, сколько способом его транспортировки", - говорится в письмах.

По мнению авторов обращения, постановление №624 от 17 августа 2019 года в перспективе окажет отрицательное влияние на экономику страны, поскольку может привести к увеличению цены топлива для украинских потребителей из-за более высокой стоимости транспортировки другими видами транспорта, что повлечет за собой повышение стоимости готовой продукции для конечного потребителя.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года введена спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.