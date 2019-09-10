Суд ЕС ограничил "Газпром" в пользовании частью "Северного потока", что должно заставить заключить новый контракт на прокачку через территорию Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Польши.

"Позитивное для Польши решение суда ЕС - еще одно, после принятия Газовой директивы, событие, которое положит конец монополии Газпрома в Европе", - говорится в комментарии министра энергетики страны Кшиштофа Тхужевского, опубликованного на сайте ведомства.

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Газопровод Opal является продолжением наземного газопровода "Северный поток", который находится на территории Германии, он также расположен вдоль польской западной границы.

В 2016 году Европейская комиссия вынесла решение, которое позволяло Газпрому использовать всю мощность газопровода. В том же году польское правительство подало жалобу в суд ЕС первой инстанции, об отмене решения Еврокомиссии. Литва и Латвия также выказали свою поддержку касательно данного судебного разбирательства.

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10 сентября суд ЕС вынес позитивное для Польши решение.

"Решение Суда ЕС имеет большое значение, беря во внимание прекращение действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода Opal Газпрому придется сократить использование Nord Stream, поэтому он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжать трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной. Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", - заключил Тхужевский.

В польской госкомпании PGNIG, в свою очередь, заявили, что новые условия помогут Украине получить контракт на поставку газа по своей территории минимум на 12,5 млрд кубометров в год.

Напомним, действующий контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" Украины на прокачку через территорию Украины газа истекает 31 декабря 2019 года.

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