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10.09.19 19:03

Суд ЕС ограничил "Газпром" в пользовании частью "Северного потока", что должно заставить заключить новый контракт на прокачку через территорию Украины

Суд Евросоюза вынес решение в пользу польського энергетического концерна PGNiG, ограничив использование российским "Газпромом" газопровода Opal.

газ,транзит

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Польши.

"Позитивное для Польши решение суда ЕС - еще одно, после принятия Газовой директивы, событие, которое положит конец монополии Газпрома в Европе", - говорится в комментарии министра энергетики страны Кшиштофа Тхужевского, опубликованного на сайте ведомства.

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Суд ЕС ограничил Газпром в пользовании частью Северного потока, что должно заставить заключить новый контракт на прокачку через территорию Украины 01

Газопровод Opal является продолжением наземного газопровода "Северный поток", который находится на территории Германии, он также расположен вдоль польской западной границы.

В 2016 году Европейская комиссия вынесла решение, которое позволяло Газпрому использовать всю мощность газопровода. В том же году польское правительство подало жалобу в суд ЕС первой инстанции, об отмене решения Еврокомиссии. Литва и Латвия также выказали свою поддержку касательно данного судебного разбирательства.

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10 сентября суд ЕС вынес позитивное для Польши решение.

"Решение Суда ЕС имеет большое значение, беря во внимание прекращение действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода Opal Газпрому придется сократить использование Nord Stream, поэтому он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжать трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной. Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", - заключил Тхужевский.

В польской госкомпании PGNIG, в свою очередь, заявили, что новые условия помогут Украине получить контракт на поставку газа по своей территории минимум на 12,5 млрд кубометров в год.

Напомним, действующий контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" Украины на прокачку через территорию Украины газа истекает 31 декабря 2019 года.

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