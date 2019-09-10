Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.09.19 18:34

Рада в первом чтении проголосовала за изменения в регламент ВР, которыми ограничиваются злоупотребления нардепов "в ходе законодательной процедуры"

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

депутат,вр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 234 народных депутата.

В изменениях предлагается, что не менее одной трети от конституционного состава Рады, президент или Кабинет министров Украины может внести проект постановления ВР об отмене решения парламента о принятии закона, постановления или иного акта Рады в целом.

Предлагается определить, что только по процедурным решениям Верховной рады может быть проведено обсуждение учтенной главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием по ее принятию, исключению в целом или ее части. В таком же порядке может быть поставлен вопрос о рассмотрении предложения, поправки к соответствующему тексту статьи законопроекта, принятого в первом чтении, но отсутствующей в предложенной главным комитетом редакции и проведено обсуждение отклоненных главным комитетом предложений, поправок, касающихся этих статей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К концу октября мы можем выйти на новый регламент Рады, - замглавы фракции СН Корниенко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100