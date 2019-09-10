В "Слуге народа" обещали вернуть в законопроект о публичных закупках норму о закупке лекарств для Минздрава через международные организации, - Стефанишина

Об этом Стефанишина рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Мы голосовали в первом чтении за этот проект закона о публичных закупках, потому что он действительно является таким прогрессивным. Очень многие нормы мы ждали много месяцев, чтобы их внесли, он проевропейский, но каким-то образом в тексте проекта закона исчезла эта возможность закупки лекарств и вакцин через международные организации именно для Министерства здравоохранения. Просто название "Министерство здравоохранения" было изъято из текста проекта закона. Мы это поняли буквально на днях, читая уже проект закона, который есть на сайте после комитета, и, собственно, сегодня объяснили важность оставить эту норму, в том числе председателю комитета по вопросам здоровья и нации, и другим депутатам с "Слуги народа", - рассказала нардеп.

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Стефанишина считает, что их услышали во фракции "Слуги народа".

"Мне кажется, что "Слуга народа" услышала от нас эту информацию, и между первым и вторым чтением обещают, что поддержат нашу правку вернуть международные закупки в этот закон", - отметила нардеп.

"Мне обещал лично председатель комитета по вопросам здоровья нации, мы вместе на этой неделе с ним представим эту правку, и я надеюсь, что она будет поддержана", - добавила она.

По словам Стефанишиной, поправку о закупке через международные организации нужно внести, поскольку таким образом сегодня Минздрав закупает лекарства дешевле, чем это было раньше.

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"Почему это важно? Сегодня Украина обеспечена всеми вакцинами в соответствии с календарем прививок, 90% онкопрепаратов, которые сегодня покупают через международные организации, покупаются дешевле в разы, чем это делало Министерство здравоохранения до этих закупок. Втрое больше стентов мы покупаем, чем раньше это делал Минздрав. Это все дает возможность пациентам получать бесплатные лекарства от государства и так далее", - отметила нардеп.

"Система Prozorro выводит коррупцию на свет, но она не предотвращает коррупцию так, как это делают международные организации. Международные организации - такие операторы, которые преодолели 40% коррупции в госзакупках. Поэтому этот механизм должен оставаться", - добавила нардеп от "Голоса".

Напомним, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Вместе с тем, новая редакция закона "О публичных закупках", которая была принята во вторник в первом чтении, отменяет возможность закупать лекарства с помощью международных организаций. Однако члены комитета здравоохранения намерены ко второму чтению внести поправки, чтобы эта возможность осталась еще минимум на два года.