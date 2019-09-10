С начала суток наемники РФ 7 раз из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:

неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела:

неподалеку Катериновки - из автоматического гранатомета;

вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Читайте: Террористы выпустили 6 мин калибром 82 и 120 мм по жилым кварталам Верхнего Торецкого и Лебединского, - СЦКК

9 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного, Павлополя Зайцево, Троицкого, Причепиловки. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение.

Вчера служащими Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыт 1 факт нанесения тяжелого телесного повреждения, 1 грабеж, 14 краж и 6 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Также смотрите: Одна "птичка" – один ВОП террористов: бойцы 53 бригады уничтожили "опорник" врага на терриконе под Горловкой. ФОТО

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 17 606 человек и 2 110 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 16 790 человек и 2 087 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 33 лицам.