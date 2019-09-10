Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.09.19 19:47

Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

трамп,болтон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Прошлой ночью я проинформировал Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что не был не согласен со многими предложениями Болтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ближайшее время решат вопрос о размере военной помощи Украине, - Болтон

Президент США пообещал назвать имя своего нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

Напомним, в конце августа советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100