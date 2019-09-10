Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона, который недавно посещал Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Прошлой ночью я проинформировал Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что не был не согласен со многими предложениями Болтона.

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Президент США пообещал назвать имя своего нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

Напомним, в конце августа советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.