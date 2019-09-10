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10.09.19 20:46

Готовность к полноправному членству в НАТО - стратегическая цель трансформации ВСУ, - Хомчак

Сегодня, 10 сентября, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак провел встречу со стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Во встрече принимали участие генерал-лейтенант Кит Дейтон от США, Джил Синклер от Канады, генерал - лейтенант Анджей Фальковский от Республики Польша, генерал-лейтенант Волькер Гальбауер от Федеративной Республики Германия, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас от Литовской Республики.

Хомчак подчеркнул неизменность достижения стратегической цели, закрепленной в Конституции Украины, - приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора.

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Во время встречи стороны обсудили вопросы текущего этапа реформирования ВС Украины, трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВСУ.

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