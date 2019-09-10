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10.09.19 20:49

После проверки "ArcelorMittal Кривий Ріг" был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов

Аудиторская проверка крупнейшего меткомбината страны завершилась увольнением топ-менеджера Офиса, а результаты самой проверки с их многомиллардными доначислениями пытаются игнорировать и замять на уровне Государственной налоговой службы, сообщают источники в ГНС.

10 сентября был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, пишет издание Обозреватель.

Напомним, на минувшей неделе он во время брифинга сообщил СМИ о завершении аудита на "ArcelorMittal Кривий Ріг", который его подразделение проводило в течение нескольких месяцев – с мая этого года. У налоговиков к предприятию возникли претензии на сумму 9 млрд грн – они связаны с уплатой рентной платы за пользование недрами, с занижением арендной платы за землю и акцизным налогом. Кроме того, есть претензии к компании и в связи с ее работой с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

В ГНС поспешили опровергнуть информацию Евгения Бамбизова. А спустя несколько дней стало известно, что руководство Офиса было уволено, а деятельность пресс-службы,– парализована.

Напомним, в минувшую пятницу СМИ сообщили, что после обнародования информации о претензиях Офиса крупных налогоплательщиков в ArcelorMittal Кривой Рог на 9 млрд грн, давление на налоговиков значительно усилилось. "Кампания дискредитации работы Офиса и персонально меня как его руководителя приобрела новую силу. А значит - мы на верном пути, что само по себе радует…Теперь главное, чтобы отечественная судебная система не подвела и доказала, что она является честной и неподкупной", - заявил тогда Евгений Бамбизов 

После проверки ArcelorMittal Кривий Ріг был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов 01

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