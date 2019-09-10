После проверки "ArcelorMittal Кривий Ріг" был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов

10 сентября был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, пишет издание Обозреватель.

Напомним, на минувшей неделе он во время брифинга сообщил СМИ о завершении аудита на "ArcelorMittal Кривий Ріг", который его подразделение проводило в течение нескольких месяцев – с мая этого года. У налоговиков к предприятию возникли претензии на сумму 9 млрд грн – они связаны с уплатой рентной платы за пользование недрами, с занижением арендной платы за землю и акцизным налогом. Кроме того, есть претензии к компании и в связи с ее работой с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

В ГНС поспешили опровергнуть информацию Евгения Бамбизова. А спустя несколько дней стало известно, что руководство Офиса было уволено, а деятельность пресс-службы,– парализована.

Напомним, в минувшую пятницу СМИ сообщили, что после обнародования информации о претензиях Офиса крупных налогоплательщиков в ArcelorMittal Кривой Рог на 9 млрд грн, давление на налоговиков значительно усилилось. "Кампания дискредитации работы Офиса и персонально меня как его руководителя приобрела новую силу. А значит - мы на верном пути, что само по себе радует…Теперь главное, чтобы отечественная судебная система не подвела и доказала, что она является честной и неподкупной", - заявил тогда Евгений Бамбизов