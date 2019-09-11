В следующем году пачка сигарет может подорожать до 100 грн, - Яворский

Средняя стоимость пачки сигарет уже с начала 2020 может вырасти с сегодняшних 36 грн. до 82 грн. А по более дорогих брендах может превысить даже 100 грн.

Причина - резкое повышение табачного акциза - примерно в 2,5 раза - предложенное в законопроекте №1210 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

Об этом сообщил директор департамента конкурентоспособности Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Эксперт напоминает, что еще в 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год - на 30%, и следующие 7 лет - на 20% ежегодно), который до 2025 года должен был привести национальные ставки акциза до минимального уровня, действующего в ЕС, а именно - EUR 90 за тыс. штук.

"Однако, исходя из текста законопроекта, у нас есть шанс получить такие ставки уже в следующем году. Средняя стоимость пачки сигарет в Украину в таком случае будет примерно 82 грн. Сегодня средняя цена - 36 грн" - спрогнозировал Александр Яворский.

По его прогнозу, при такой цене на сигареты население перестанет покупать легальный продукт. Он будет слишком дорогой, и пойдет в "тень", к производителям контрафакта или контрабандной продукции.

"Такое резкое увеличение налоговой нагрузки с акциза на табак будет минимальный фискальный эффект и максимальный негативный эффект на легальный рынок табачных изделий, фактически убивая его" - уверен Александр Яворский.

Эксперт напоминает, что даже менее значительное повышение акцизов уже имело негативный эффект на рост доходов госбюджета. В частности, в 2018 повышение акциза на 30% увеличило доходы госбюджета от табачного акциза лишь на 10%. А уже за январь июль 2019 состоялось масштабное недовыполнение бюджетной росписи из табачного акцизного налога - почти на треть от запланированного объема.

"Напомню, речь шла о более-менее стабильном плане повышения акциза, который действует сейчас. Можно только представить, что может произойти с рынком при предложенном резком повышении в 2,5 раза" - написал Александр Яворский.

Он приводит прогнозные данные своих коллег: при таком резком повышении акциза уровень нелегального рынка вырастет в 4,5 раза и в абсолютном значении составит 27 млрд. шт. сигарет. Для сравнения, это - половина легального рынка табачных изделий на сегодня.

Федерация работодателей Украины обратилась к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку для устранения положений, которые могут нанести вред экономике.