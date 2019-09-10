От расширения ЕС выиграет вся Европа, ведь новые члены уважают те же принципы и фундаментальные ценности, - президент Еврокомиссии Ляйен

Такое убеждение 10 сентября во время представления членов нового состава Европейской комиссии, которые должны приступить к работе с 1 ноября текущего года, выразила новоназначенный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По вопросу расширения (ЕС), мы имеем уже долгое время вопрос об упорядочении вхождения новых членов. Наиболее важным в этом есть понимание, что ЕС не меняется, и те страны, которые хотели бы присоединиться, должны продемонстрировать, что они уважают принципы и фундаментальные ценности, соответствуют также финансовым и экономическим условиям. Они должны продемонстрировать, что готовы отвечать этим условиям, чтобы присоединиться к ЕС", - отметила новоназначенный президент Еврокомиссии.

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Она подчеркнула, что существуют определенные шаги для обретения членства в ЕС. Существует переговорный процесс со странами-кандидатами, который охватывает отдельные главы и направления, и в каждом случае должно приниматься совместное решение стран-членов, чтобы продвигаться дальше.

"Самая лучшая черта Европейского союза, - что так много стран за последние годы сделали все возможное, чтобы быть способными присоединиться к ЕС. Многие еврокомиссары и вице-президенты (Еврокомиссии. - Ред.) происходят из стран, которые продемонстрировали, как много для них значит такое членство. Это свидетельствует, что мы выиграем вместе - как те страны, что входят в ЕС, так и "старые" члены. От этого (расширение ЕС) выиграет вся Европа", - добавила Урсула фон дер Ляйен.