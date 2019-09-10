В отношениях с НАТО и ЕС Украина должна достичь того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми, - Кулеба

Об этом во вторник во время встречи с представителями прессы по итогам второго дня визита в Брюссель заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос Укринформа, планирует ли Украина ставить перед НАТО вопрос о переходе к Плану действий относительно членства, как следующий этап интеграции.

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"Всему свое время. Сейчас мы говорим о том, чтобы наше сотрудничество с НАТО оставалось динамичным, не имело "просадок" и было максимально полноформатным. Я лично исповедую очень прагматичный подход. Считаю, что мы должны и в отношениях с НАТО, и в отношениях с ЕС достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. Мы не должны стучать в закрытую дверь и просить - возьмите нас. Мы должны работать таким образом, чтобы они сами поняли, что без нас они слабее, чем с нами", - отметил украинский чиновник.

Он добавил, что как гражданин Украины руководствуется ее Конституцией, где четко указано, какова конечная цель нашей страны в отношении Европейского союза и Североатлантического альянса.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба после своего прибытия в штаб-квартиру НАТО 10 сентября поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.

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