До конца года ВМС Украины получат модернизированный противолодочный вертолет Ми-14

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Предполагается, что Ми-14ПЧ не только капитально отремонтируют, но и модернизируют. Его оборудуют метеолокатором, многофункциональной аппаратурой навигации и связи, навигационным индикатором, авиационными шлемами, курсовертикалью, новыми системами внутренней связи, сигнализатором обледенения, компасом, специальными антеннами.

По возвращении Ми-14ПЧ в строй боевые способности морской авиаций флота значительно возрастут. Возможности этого вертолета позволяют морским авиаторам оперативно вести поиск и слежение за подводными объектами, поскольку он оборудован специальными радиогидроакустическими буями. В случае необходимости этот противолодочный вертолет может уничтожать цели противника с применением бомбометания и торпед.

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Кроме того, с его помощью можно проводить разведку и наблюдение за надводной обстановкой, принимать меры поисково-спасательного обеспечения с фактическим оказанием помощи пострадавшим на воде и их последующей эвакуацией.

Техническое обновление и ремонт ветролета осуществляют на мощностях Конотопского авиаремонтного завода "Авиакон".

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