Освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного Котова, помогавшего им ранее, - Полозов

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из людей, помогавших морякам передачами, является Константин Котов. Долгие месяцы нахождения моряков в плену Костя Котов помогал Виктории (Ивлевой. - Ред.) собирать морякам передачки, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключенных украинцев и крымских татар. В августе Костя Котов был задержан и обвинен по статье 212.1 УК РФ - репрессивной статье, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний", - сообщил адвокат.

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По его словам, буквально за неделю, Константин Котов был приговорен к 4 годам лагерей.

"Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобожденные украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову... Сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей, я привезу в Москву и передам Виктории. Девиз украинских военных моряков - "Своїх не кидаємо!" - в полной мере относится и к Косте Котову", - добавил Полозов.

Напомним, 5 сентября в России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Константина Котова, который носил передачи украинским морякам. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Активист много раз выходил на улицы Москвы с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных.

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