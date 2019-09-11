Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я думаю, есть признаки, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти с Донбасса. Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне чувствуют - и речь идет не только о санкциях, хотя и о санкциях тоже, потому что санкции имеют реальное влияние на каждого россиянина и на российскую экономику - так вот, бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму. И цена Донбасса и Крыма для россиян, в дополнение к цене санкций, наводит меня на мысль, что они хотели бы покинуть Донбасс", - считает американский дипломат.

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"Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними - в каком угодно формате... Ведь диалог вроде бы проходит хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат! Ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне покинули Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов покинули Крым", - добавил Тейлор.