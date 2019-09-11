Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", - Кулеба

Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так чиновник ответил на вопрос журналистов, обеспокоена ли Украина назначением экс-министра юстиции Венгрии Ласло Трочани на должность еврокомиссара по вопросам партнерства и расширения ЕС.

"Во-первых, это дело Европейского Союза, кого они на какую должность назначают. Во-вторых, любой еврокомиссар автоматически является представителем интересов всего Союза, а не только одной страны. Третье - по моему глубокому убеждению, мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", защищая наш национальный интерес. Это ключевое", - отметил вице-премьер.

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Он добавил, что Венгрию не надо воспринимать, как некоего "демона" в Европейском Союзе, что выступает против нас.

"Это страна, которая имеет свои национальные интересы, как и мы свои национальные интересы. Мы должны с ними договориться, потому что в значительной степени наши интересы совпадают", - сказал Кулеба.

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