Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Катериновки - из автоматического гранатомета;
- вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новозвановкы - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Майорского - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.