Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы. За сутки - 19 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Катериновки - из автоматического гранатомета;

- вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Новозвановкы - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Майорского - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

- вблизи Крымского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.



