Украина сосредоточится на экономической интеграции в Евросоюз, - Кулеба

В своих отношениях с ЕС Украина сосредоточится на экономической интеграции. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время своего первого визита в Брюссель на этой должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы движемся в Европу, мы продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции", - отметил Кулеба.

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По его словам, сперва стоит объединить экономики и людей, после чего наступит уже политическая интеграция.

"Вы слышали заявления и президента, и правительства, что мы действительно настроены реформировать экономику, поставить ее на рельсы, которые сделают ее эффективной и такой, которая будет базироваться на понятных нормах, нормах ЕС", - добавил украинский чиновник.

В частности речь идет об интеграции в энергетический союз, в цифровой рынок ЕС, о так называемом "промышленном безвизе", то есть соглашение между Украиной и ЕС о соответствии промышленной продукции.

"Если Украина сделает свою часть работы, то ЕС пойдет на заключение соглашения о сертификации украинской промышленной продукции", - отметил Кулеба.

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Еще одной составляющей экономической интеграции он назвал реформирование таможни. Вице-премьер сообщил, что обсудил поддержку Евросоюзом этого реформирования.

"Если мы разрулим таможню, то это откроет дополнительный огромный потенциал для повышения объемов нашей торговли и создания благоприятных условий для бизнеса", - сказал он.