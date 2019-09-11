Украина сосредоточится на экономической интеграции в Евросоюз, - Кулеба

В своих отношениях с ЕС Украина сосредоточится на экономической интеграции. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время своего первого визита в Брюссель на этой должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы движемся в Европу, мы продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции", - отметил Кулеба.
По его словам, сперва стоит объединить экономики и людей, после чего наступит уже политическая интеграция.
"Вы слышали заявления и президента, и правительства, что мы действительно настроены реформировать экономику, поставить ее на рельсы, которые сделают ее эффективной и такой, которая будет базироваться на понятных нормах, нормах ЕС", - добавил украинский чиновник.
В частности речь идет об интеграции в энергетический союз, в цифровой рынок ЕС, о так называемом "промышленном безвизе", то есть соглашение между Украиной и ЕС о соответствии промышленной продукции.
"Если Украина сделает свою часть работы, то ЕС пойдет на заключение соглашения о сертификации украинской промышленной продукции", - отметил Кулеба.
Еще одной составляющей экономической интеграции он назвал реформирование таможни. Вице-премьер сообщил, что обсудил поддержку Евросоюзом этого реформирования.
"Если мы разрулим таможню, то это откроет дополнительный огромный потенциал для повышения объемов нашей торговли и создания благоприятных условий для бизнеса", - сказал он.