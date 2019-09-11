Сенаторы США ожидают, что Конгресс выделит Украине $250 млн военной помощи, даже если Трамп заблокирует ее

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если он решит не выделять эти деньги, я вполне уверен, что на двухпартийной основе Конгресс переназначит их", – цитирует Reuters комментарий Джонсона.

Отмечается, что Джонсон сделал свое замечание на конференции с Мерфи, посвященной их недавней поездке в Европу. Парламентарии посетили, в частности, Украину, Косово и Сербию. Сенаторы заявили, что пытались заверить украинцев в том, что Конгресс поддерживает их страну в борьбе с российской агрессией.

"Вне зависимости от того, что делает президент, Конгресс США с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", – заявил Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон

Напомним, администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине. Речь идет о 250 миллионах долларов, которые Вашингтон собирался выделить Украине на нынешний финансовый год для укрепления системы безопасности и обороны.

Отмечается, глава Белого дома попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности в Украине", чтобы убедиться, что эти деньги "используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов".