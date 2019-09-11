В Госдуме РФ назвали ТОП-5 врагов России

В том числе, ему были заданы вопросы о воссоединении Украины с временно оккупированным Донбассом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Replyua.net.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Сергей Марков назвать ТОП-5 "украинских военных преступников", депутат Госдумы заявил: "Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава Генерального штаба ВСУ Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а Пашинский и Парубий". Пятый президент Украины Петр Порошенко в данный список не попал.

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Согласно словам Маркова, в отношении вышеуказанных лиц должно быть проведено тщательное расследование. Все они должны получить реальные очень большие тюремные сроки. "Но до того времени, пока они остаются на свободе", добавил Марков, - "ни о каком воссоединении Донбасса с Украиной речи быть не может".