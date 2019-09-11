С начала 2019 года Госкино запретило два российских фильма и разрешило к показу один

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В ответе Госкино на запрос агентства "Интерфакс-Украина" говорится, что в текущем году на рассмотрении Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино было три фильма российского производства: "Громкая связь" (реж. А.Нужный), "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян) и "Стрела" (реж. Е. Никитин).

"Из них два фильма – "Я так не думаю" и "Стрела" большинством голосов членов Экспертной комиссии были запрещены для распространения и демонстрирования на территории Украины", - говорится в ответе на запрос.

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В то же время, отмечается, что фильм "Громкая связь" был разрешен к показу с индексом зрительской аудитории "16", и сроком действия прокатного удостоверения до конца мая.

Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году 3 российских сериала и предоставило разрешение на прокат 3 российских фильмов.