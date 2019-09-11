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11.09.19 10:29

Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что его ключевым приоритетом является уважение к военнослужащим.

Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие, - Загороднюк

Об этом он сказал 10 сентября на встрече со стратегическими советниками высокого уровня комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей. Следующий приоритет – это стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска. И третье – это абсолютно нулевая толерантность к коррупции в армии", – сказал Загороднюк.

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"Стратегические государственные приоритеты Украины остаются неизменными - это европейская и евроатлантическая интеграция, - добавил Министр обороны Украины. - Именно на этих базовых принципах будет основываться также и военная политика государства".

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