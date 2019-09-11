Прокуратура сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"Прокуроры прокуратуры Одесской области совместно со следователями Главного управления Нацполиции в области в соответствии с требованиями Закона сообщили о подозрении старшему администратору отеля "Токио-Стар" в нарушении правил пожарной безопасности, в результате чего погибели люди (ч.2 ст.270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным расследования, в функциональные обязанности старшего администратора входило решение также вопросов, связанных с пожарной безопасностью отеля. Правоохранители выяснили, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности.

Во время выезда в начале июля 2019 на место специалисты ГСЧС составили акт о невозможности проведения проверки в связи с тем, что по информации администрации отеля предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина пожара в отеле в Одессе - короткое замыкание, - прокуратура

В этом же месяце в помещении прачечной, которая фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"