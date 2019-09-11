Ситуация "просто катастрофическая": в школах оккупированного Луганска не хватает учителей, - LIGA.net

Об этом изданию "LIGA.net" на условиях анонимности сообщили несколько источников, информирует Цензор.НЕТ.

По их словам, ситуация "просто катастрофическая".

"В школах не хватает учителей, все оставшиеся тянут 1,5 и больше ставки, а это по 27-30 часов (в течение пяти рабочих дней. - Ред.)", - сказал один из преподавателей Александр.

Он уточнил, что украинский язык и литературу преподают раз в неделю. "Количество часов сократили, но не убрали", - добавил учитель.

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Школы работают по российским программам обучения и российским учебникам.

"В школах много учителей с онкологическими заболеваниями, в одной из них насчитали сразу шесть человек, нагрузки бешеные. Нервозность привела одну пенсионерку-учителя в реанимацию", - рассказал другой собеседник.

В среднем оклад учителя составляет сейчас 8–10 тысяч рублей (около 3–4 тысяч грн. - Ред.).