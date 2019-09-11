На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной, - Меркель

"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности (президента Украины. - Ред.)", - сказала канцлер в среду в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Меркель выразила надежду на выполнение минских договоренностей, которому способствуют встречи в "нормандском формате".

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"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - подчеркнула канцлер.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".