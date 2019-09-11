Мэр и территориальная община не должны быть "заложниками" центральной власти, - Филатов

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" сообщил мэр Днепра Борис Филатов.



В то же время глава города отметил, что сейчас мэр и территориальная община фактически является "заложниками" центральной власти.

"Городской голова - это заложник центральной власти. И это не потому, что он всегда находится "под ударом", и сейчас я не имею в виду уголовные производства, которые всегда можно высосать из пальца. Есть такие вещи как субвенции, соцэконом, Государственный фонд регионального развития.

Если у тебя плохие отношения, даже не с президентом или премьер-министром, а с министром финансов, например, то это создает определенные трудности.

Так, например, недавно Днепр получал кредит в государственном банке на капитальные реконструкции. Город берет кредит и государственный банк готов его предоставить. Нужна только формальная подпись министра финансов. Поэтому нужно быть в хороших отношениях, потому что это ответственность.



И мэр, территориальная община, не должны быть заложниками центральной власти. Эту проблему может решить Муниципальный кодекс, который четко распределит полномочия между государственными и местными властями. Потому что от того, как депутаты Верховной Рады распределят госбюджет, будет зависеть будут в Днепре новые троллейбусы или нет, потому что ежегодно неизвестно, какой будет реверсная дотация ", - отметил Борис Филатов.