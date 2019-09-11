"Мне всегда везло на жизненные выкрутасы", - Чумак о своем назначении на пост Главного военного прокурора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне всегда везло на "жизненные выкрутасы" - на участие в серьезных изменениях в жизни сотен или даже тысяч человек. Наверное потому, что я люблю делать в жизни что-то захватывающее тебя целиком и полностью и добавляет безумный драйв", - написал Чумак.

Он отметил, что сегодня появился шанс реформировать деятельность прокуратуры, которая является "стержнем и нарезным камнем" всей правоохранительной системы: "Глава ГПУ Руслан Рябошапка, с которым мы вместе работали над новым антикоррупционным законодательством, собирает в прокуратуре мощную команду".

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"Больше всего меня радует то, что я знаю не только высоченный профессиональный уровень этих людей, а главное! - их мотивацию. И это не собственный карман, или непомерные амбиции, это то, что во всем мире называется public good - общественное благо. Я знаю точно что никто из этой команды не обзаведется "собственным кошельком" и не станет ни сливать, ни продавать ничьи дела. Я знаю точно, что никто из нас не планирует "вляпаться в историю", но не против стать абзацем в разделе "успешные изменения" в будущем учебнике по истории современной Украины.

Наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решениям. Но знаю, что мы сможем их и признать и исправить.

И у нас много союзников. Весь украинский народ. А вместе, как известно - мы сила" - резюмировал Чумак.

Напомним, 2 сентября Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. 10 сентября 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность. 11 сентября Генпрокурор назначил Чумака Главным военным прокурором.



