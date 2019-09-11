"Евроатлантический курс Украины остается неизменным", - Кулеба рассказал о договоренностях с НАТО

Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время визита удалось достичь договоренности об активизации работы основной совместной Рабочей группы Украина-НАТО по военной реформе. Кроме того, предложения Украины будут учтены при разработке программы НАТО "Одна страна - один план", Украина увеличит участие в одной из операций НАТО. А Альянс продолжит поддерживать стажировку украинских моряков на своих кораблях.

Также Украина будет вести консультации с НАТО по проекту Стратегии национальной безопасности.

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Кулеба опроверг информацию о том, что Украина будто бы сворачивает евроатлантическую интеграцию. Именно так некоторые СМИ интерпретировали сделанное им накануне заявление о том, что наша страна не должна стучаться в закрытые двери, а НАТО должно само быть заинтересовано в членстве Украины.

"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали.

Я хочу сказать вам: люди, вы все равно прекрасны. Хорошего всем дня", - подытожил Кулеба.

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