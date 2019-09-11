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11.09.19 11:42

Рада приняла в целом законопроект о габаритно-весовом контроле

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №1047 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 331 народный депутат.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в законы Украины "Об автомобильном транспорте", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства", Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Данными изменениями предлагается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

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