Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.09.19 11:45

Инструкторы из Великобритании и США начали обучать украинских офицеров системе штабного планирования армий стран НАТО, - Минобороны

На базе Военной академии (г.. Одесса) начался учебный курс по штабному планированию для офицеров управления оперативного командования "Юг".

нато

Обучение проводится в рамках мероприятий Международного сотрудничества по программе Вооруженных сил Великобритании "Orbital", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Курс будут проводить офицеры Вооруженных сил Великобритании и США по направлениям оперативной подготовки и логистического обеспечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 3600 военнослужащих из разных стран примут участие в учениях Rapid Trident-2019

В течение недели офицеры оперативного командования "Юг" получат знания и подробно ознакомятся с техникой оперативного планирования, которая успешно действует в Вооруженных силах государств НАТО.

Этот курс проходит в Вооруженных Силах Украины уже в пятый раз и продлится до конца недели.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100