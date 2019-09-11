Инструкторы из Великобритании и США начали обучать украинских офицеров системе штабного планирования армий стран НАТО, - Минобороны

Обучение проводится в рамках мероприятий Международного сотрудничества по программе Вооруженных сил Великобритании "Orbital", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Курс будут проводить офицеры Вооруженных сил Великобритании и США по направлениям оперативной подготовки и логистического обеспечения.
В течение недели офицеры оперативного командования "Юг" получат знания и подробно ознакомятся с техникой оперативного планирования, которая успешно действует в Вооруженных силах государств НАТО.
Этот курс проходит в Вооруженных Силах Украины уже в пятый раз и продлится до конца недели.