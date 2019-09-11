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11.09.19 11:51

Плюс три дня: Россия в ЕСПЧ признала контроль над Крымом с 18 марта 2014 года

Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом. Ранее она признавала свой контроль над оккупированным полуостровом с 21 марта 2014 года.

Плюс три дня: Россия в ЕСПЧ признала контроль над Крымом с 18 марта 2014 года

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Новую дату объявил уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин. По его словам, Россия согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму начиная с 18 марта 2014 года.

"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", - пояснил он.

В объяснениях РФ, представленных Суду, говорится также о том, что с этой даты, по признанию России, на крымском полуострове начала действовать система российских органов власти. Каким образом с этого дня украинская власть превратилась в российскую, Гальперин не уточнил.

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Ранее в пояснениях к ЕСПЧ Россия признавала свой контроль в Крыму с 21 марта 2014 года. В выступлении Гальперина не было объяснений относительно того, что стало причиной изменения позиции.

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