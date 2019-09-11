Наезд автомобиля на Гонтареву - несчастный случай, - полиция Лондона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "theБабель" сообщили Лондонские правоохранители.
Полицейские рассказали, что водитель Монир Малик, который совершил наезд, с места проишествия не скрылся.
Его допросили, однако не задерживали, поскольку не обнаружили "никаких подозрительных обстоятельств" инцидента.
Напомним, в конце августа экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.
Позже Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло.