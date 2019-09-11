"Случайный человек": Россия отказывается давать политубежище участнику обмена пленными, гражданину Молдовы Мельничуку

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует блогер Necro Mancer со ссылкой на пост экс-помощницы кума Путина Медведчука, сторонницы "русского мира" Оксаны Шкоды.

Как следует из сообщения, в РФ Мельничука считают "случайным человеком" и отказываются предоставлять политическое убежище. В результате, Мельничук по запросу об экстрадиции может быть выдан назад в Украину, где дело против него все еще открыто.

Петр Мельничук (12.07.1972) является гражданином Молдовы украинского происхождения. Известен как фигурант дела "2 мая", участник "Антимайдана", антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014-го (вместе с гражданами Украины Еленой Бобовой, Валерием Пикаловым, Денисом Хитровым). Был задержан в марте 2017 года по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По данным СБУ, Бобова, Пикалов, Хитров и Мельничук работали в Одесской области под непосредственным руководством главного разведывательного управления Генштаба РФ. За время своей деятельности члены группы завербовали ряд сотрудников стратегических предприятий и воинских частей юга Украины, собирали служебную информацию, наблюдали за военными объектами и перемещением сил ВСУ, а также собирали информацию о гражданских активистах в Одесской области.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

В свою очередь, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова выразила надежду, что до конца года Россия и Украина осуществят еще один обмен задержанными лицами, уточнив, что в настоящее время на территории РФ находятся 113 украинских заключенных, из которых 89 - крымские татары.