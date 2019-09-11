ГСЧС с начала года уничтожила более 42 000 взрывоопасных предметов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ГСЧС.

Отмечается, что только 10 сентября обнаружили 200 боеприпасов, в том числе 1 авиационную бомбу.

"Чаще всего на опасные находки наталкиваются граждане во время отдыха на природе или хозяйственных работ", - сказано в сообщении.

Также сообщается о том, что продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

"На протяжении 10 сентября подразделениями ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится ООС, было обследовано 5,49 га территории и обнаружено и изъято 12 взрывоопасных предметов. На Луганщине в этот же день пиротехническими расчетами ДСНС Украины было проверено 0,33 га территории области, где было обнаружено и изъято 88 единиц взрывоопасных предметов", - отмечают спасатели.

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ГСЧС просит граждан соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами. Так, в госслужбе напомнили, что к подозрительному предмету нельзя прикасаться. Его нельзя передвигать, заливать жидкостями, засыпать грунтом и накрывать чем-либо.

"Помните, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону "101" или "102", и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы", - отмечают в ГСЧС.