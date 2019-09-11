Если Украина не будет настаивать на получении плана действий по членству в НАТО - это будет означать свертывание евроатлантической интеграции, - Сюмар

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сюмар вспомнила события осени 2013 года, когда на Майдан вышла молодежь, представители среднего класса и они протестовали против двух принципиальных вещей: свертывания европейского и евроатлантического курсов Януковичем, возвращения Украины в сферу России и протестовали против узурпации власти.

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"Нашу фракцию волнуют процессы, происходящие в сфере европейской, а особенно, евроатлантической интеграции. Те заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на получении плана действий по членству в НАТО. Это в определенной степени означает свертывание евроатлантической интеграции Украины. Также мы видим и косвенные сигналы такого свертывания. Есть сигналы о том, что инструкторов НАТО уже отзывают из зоны разграничения", - отметила политик.

Народный депутат во время выступления подчеркнула, что Североатлантический альянс станет гарантией безопасности Украины.

"НАТО для Украины - это не просто безопасное блок, это не просто какая-то далекая перспектива. НАТО для Украины - это единственный способ гарантировать безопасность каждому украинцу в противостоянии с ядерным соседом, и агрессором, который аннексировал Крым, оккупировал часть украинской территории на востоке - Россией. Если мы сегодня отойдем от сотрудничества с НАТО, если мы откажемся от получения ПДЧ, это будет обозначать, что Украина снова готова попасть в сферу влияния России", - подчеркнула парламентарий.