Сущенко поблагодарил Порошенко, Зеленского и Макрона за усилия по его освобождению

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вчера я виделся с Порошенко, надеюсь, еще увижусь с Зеленским. Также хочу поблагодарить Эмманюэля Макрона, который непосредственно был задействован в переговорах о моем освобождении", - сказал он.

Кроме того, Сущенко поблагодарил украинских дипломатов, консулов в РФ за то, что работали над вопросом его освобождения.

Он также выразил благодарность журналистам - за то, что держали вопрос пленников в центре внимания, и всем людям, выходившим в его поддержку, а также своей семье.

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Отметим, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook о встрече с Романом Сущенко.

"Большая честь для меня и особая радость пожать руку Роману Сущенко и наконец поприветствовать его дома. Хорошо помню письма Романа, которые я получал, когда он находился в кремлевских застенках. Они вдохновляли меня не прекращать борьбу, а Роман и его жена Анжела стали примером настоящего мужества, которое они продемонстрировали всему миру. Невероятно счастлив поблагодарить их за то, что в их сердцах всегда была Украина", - написал он.

Порошенко отметил, что новости об освобождении украинцев из российских тюрем и их возвращение домой много украинцев восприняли как собственную победу: "Потому что жизнь и здоровье наших патриотов для нас всегда на первом месте. В отличие от России, где неизвестно куда исчезают те, кого привезли из Украины".

Фото: Порошенко/Facebook

"Уверен, придет время, и все, кто сейчас все еще остается заложниками Кремля, вернутся домой и услышат вожделенное: "Приветствуем на родной земле".

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".