Сущенко рассказал, что ФСБ пыталась завербовать его еще в первый день задержания

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что перед этим государственный адвокат сказала ему, что статья, по которой его обвиняют, предполагает 20 лет.
"Под таким прессингом они мне предложили работать на них. Я сказал, что услышал их, и сказал "нет". Дальше прямых предложений не было. Но было два случая, когда предлагали "сотрудничество"", - сообщил он.
В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции адвокат Марк Фейгин сказал, что для ФСБ попытки вербовки украинских политзаключенных являются обычным делом. По его словам, случай Сущенко особый, так как получил огласку.
Он обратил внимание, что публичность является важным фактором освобождения и предохранителем от вербовки.
"Если человек подписывает согласие о сотрудничестве с ФСБ, а потом его освобождает, и он здесь все рассказывает, то это не имеет смысла для российских спецслужб", - сказал адвокат.
Фейгин подчеркнул, что все освобожденные в субботу - это политзаключенные, которые были узнаваемы и случаи которых получили резонанс. Адвокат призвал освещать случаи всех политзаключенных.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.
7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.