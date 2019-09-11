Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Соответствующие сведения появились на сайте Верховной рады, передает Цензор.НЕТ.

За такое решение на пленарном заседании парламента во вторник проголосовали 373 народных депутата. Для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

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