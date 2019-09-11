Для ФСБ попытки вербовки украинских политзаключенных являются обычным делом, - Фейгин

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, случай Сущенко особый, так как получил огласку.

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Он обратил внимания, что публичность является важным фактором освобождения и предохранителем от вербовки.

"Если человек подписывает согласие о сотрудничестве с ФСБ, а потом его освобождают, и он здесь все рассказывает, то это не имеет смысла для российских спецслужб", - отметил Фейгин.

Фейгин подчеркнул, что все освобожденные в субботу - это политзаключенные, которые были узнаваемы и случай которых получил резонанс.

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Фейгин призвать освещать случаи всех политзаключенных.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.