Освобожденным из РФ украинцам выплатят по 100 тыс., - Денисова

Об этом Денисова написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ответственным за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

Уполномоченная добавила, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

В свою очередь, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова выразила надежду, что до конца года Россия и Украина осуществят еще один обмен задержанными лицами, уточнив, что в настоящее время на территории РФ находятся 113 украинских заключенных, из которых 89 - крымские татары.