Полиция пришла с обысками в офис "Приватбанка" в Днепре, - СМИ

Полиция пришла с обысками в одно из отделений "Приватбанка", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

Как отметил руководитель пресс-службы банка Олег Серга, правоохранители проводят обыск из-за одного из договоров, подписанного "Приватбанком". Серга отметил, что полицейские не изымают ни документы, ни технику.

При этом "Громадському" пресс-секретарь "Приватбанка" Инна Музычук заявила о "визите неизвестных лиц с оружием". По ее словам, никакого обыска не было. Отмечено, что "вооруженные лица" пришли в главный офис банка в Днепре.

В то же время "Новое Время", ссылаясь на пресс-службу, также сообщает, что обыск проводят сотрудники Соборного отделения полиции Днепра.

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Изначально об обысках в "Приватбанке" сообщил инвестбанкир Сергей Фурса в Facebook.

"А вы говорите, украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США", - написал Фурса.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Владимир Зеленский встретился с олигархом и бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским. Встреча прошла в Офисе Президента. На ней также присутствовали глава Офиса Президента Андрей Богдан и премьер-министр Алексей Гончарук.

На встрече обсуждались "вопросы ведения бизнеса в Украине", - сообщила пресс-служба президента.

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