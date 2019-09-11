Разумков о первом случае кнопкодавства в Раде: Это недопустимо

Спикер парламента отметил на заседании, что после принятия парламентом законов, которые введут наказание за кнопкодавство, такие случаи будут недопустимы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Разумков сообщил, что кнопкодавством занимался народный депутат Украины, мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев. "Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми", - подчеркнул он.

Председатель ВР выразил надежду, что в парламенте это больше не повторится. Ряд депутатов из фракции "Европейская солидарность" начали выкрикивать, что необходимо переголосование за законопроект. Разумков отметил, что такое переголосование не нужно и заявил депутатам этой фракции, что в предыдущем парламенте они не замечали случаев кнопкодавства.

Также на Цензор.НЕТ: В Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства, нарушитель - мажоритарщик-самовыдвиженец Ковалев, - ЧЕСНО. ВИДЕО