Беларусь платит налоги РФ за санаторий в оккупированном Крыму, - InformNapalm

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "InformNapalm".

"Санаторий использует захваченные Российской Федерацией украинские ресурсы, финансирует бюджет государства-агрессора, а также лечит российских госслужащих и, вероятно, оказывает услуги для представителей военно-промышленного комплекса России. Происходит это на фоне подчеркнуто теплых встреч руководителей Украины и Беларуси, поддержки добрососедских отношений и задекларированного Минском нейтрального статуса в российско-украинском военном конфликте", - говорится в публикации.

Управлению делами президента Беларуси принадлежат гостиницы и санатории, национальные парки, транспортные, логистические, строительные и торговые компании, сельскохозяйственные предприятия и объекты мясомолочного производства, типографии, фабрики художественных изделий, сеть магазинов для реализации конфиската, лотереи и многое других активов.

Отмечается, что санаторий "Белоруссия" расположен на живописном побережье Крымского полуострова под горой Ай-Петри, в 10 км от Ялты. В 1950-х годах его передали в собственность Белорусской ССР, а с 1999 года Ялтинское городское управление юстиции Автономной Республики Крым зарегистрировало государственное медицинское учреждение "Санаторий Белоруссия", учредителем и единственным владельцем которой является Управление делами президента Беларуси.

В состав санатория сегодня входят 5 спальных корпусов (всего 130 номеров), лечебный и развлекательный центры вместе с кафе, конференц-залом и 3D-кинотеатром. Отдых в санатории далеко не дешевый: в зависимости от корпуса, двухместный номер будет стоить от 3400 до 5200 российских рублей в сутки (примерно от $ 50 до $ 80).

После оккупации Крыма Россией Беларусь, официально не признавшая принадлежность Крымского полуострова России, в декабре 2014 года подала заявление на регистрацию в органах оккупационной администрации Крыма подконтрольного Управлению делами президента Беларуси санатория "Белоруссия". 22 января 2015 это медицинское учреждение зарегистрировали в Едином государственном реестре юридических лиц РФ. С тех пор санаторий "Белоруссия" официально начал платить налоги в госбюджет и осуществлять платежи в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России.

"По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, за период с 2014-го по 2017 крымский санаторий Управления делами Лукашенко уплатил в российский бюджет налог на прибыль в размере 3,454 миллиона российских рублей. С учетом среднегодовых валютных курсов за указанный период эта сумма эквивалентна примерно $ 76 тыс.", - отмечает InfromNapalm.

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По данным Министерства юстиции Украины, санаторий не пребывает в процессе прекращения деятельности. С 2014 года в его отношении действует закон "О создании свободной экономической зоны Крым", согласно которому его налоговая регистрация была отменена. Однако по состоянию на 01.08.2019 года санаторий уже длительное время имеет налоговую задолженность перед государственным и местными бюджетами Украины на общую сумму 838 968 грн.

Статус санатория "Белоруссия" уже рассматривался во время заседаний межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, последнее из которых состоялось в Гомеле в октябре 2018 года.

В публикации отмечается, что Управление делами Лукашенко на своем сайте вплоть до 2017 года обозначало принадлежность Крыма Российской Федерации. После общественного возмущения упоминание о России и официальное оккупационное название украинского полуострова убрали, оставив нейтральное географическое название. Однако в реквизитах договоров, несмотря на отсутствие официального признания Беларусью Крыма российским, администрация санатория продолжает обозначать его принадлежность к России.

Кроме того, другое структурное подразделение Управления делами президента РБ - ГУ "Центр по санаторно-курортной работе Центркурорт" - также продолжает обозначать украинский Крым как территорию Российской Федерации. Более того, как отмечает InformNapalm, учреждение открыто предлагает заказать туристические туры в Крым с датами заезда и скидками на период "бархатного" сезона 2019 года.

При этом на информационных ресурсах Управления делами президента Беларуси полностью отсутствует информация о законном порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины.

"Непосредственно на сайте санатория открыто обозначены варианты, с помощью которых можно попасть в него с территории Беларуси, однако все они - с грубыми нарушениями законов Украины. Наиболее возмутительно то, что сайт санатория непосредственно предлагает воспользоваться услугами ООО" БелЭкспресс Бай"- компании, которая организовывает автобусное сообщение Беларуси с Крымом в обход Украины ", - подчеркивают в InformNapalm.

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