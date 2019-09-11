В столице горел рынок "Юность", пострадала женщина

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"11 сентября в 10:58 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Миропольская, 2, в Деснянском районе Киева. К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений", - сказано в сообщении.

Установлено, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов на рынке.

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Пожар на площади 30 кв. м в 11:25 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 11:36 - ликвидировать.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили потерпевшую – она отравилась продуктами горения. Женщину передали медикам.

Причины пожара сейчас выясняют.