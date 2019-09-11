МИД Польши предложил помощь в подготовке Украины к евроинтеграции, - Чапутович

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время торжеств по случаю присвоения дипломатических рангов польским дипломатам, в которых приняла участие делегация Дипломатической академии МИД Украины.

"Мы предложили обучение представителей новой украинской элиты в Дипломатической академии в виде подготовительных курсов, необходимых для их политической жизни в своей стране", - заявил Чапутович.

Он добавил, что Польша хотела бы делиться своим опытом государства, которое прошло период трансформации и подготовки к членству в ЕС и НАТО.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что это предложение касается не только дипломатов, но и политиков и чиновников, занимающихся политической деятельностью.

Чапутович заметил, что, ознакомившись с политической системой и системой государственной службы Польши, украинцы могли бы на лучшем уровне представлять свою страну. Он добавил, что в своё время, перед вступлением Польши в ЕС и НАТО, польские чиновники также учились за рубежом.

Глава польской дипломатии также подчеркнул, что польско-украинские отношения развиваются "очень хорошо". Он напомнил, что Польша первой среди стран мира в 1991 году признала независимость Украины.

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