ЦИК был политически мотивированным в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, - нардеп от СН Качура

Об этом Качура рассказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Владимир Александрович обратился к нам с мотивированным обращением. Так как я адвокат партии, я много видел вопиющих случаев нарушения законодательства со стороны Центральной избирательной комиссии", - заявил нардеп.
По его словам, ЦИК не выполняет решения суда.
"По 198 округу мажоритарному сейчас есть решение суда, Центральная избирательная комиссия не выполняет ... Они взяли и зарегистрировали какого-то кандидата, который просто был народным депутатом, выдали ему временное удостоверение, он пришел, но никаких правовых оснований не было. Такие же постановления, которые были отменены, их несколько десятков", - отметил Качура.
Нардеп считает, что деятельность ЦИК была "преступной", поскольку, по его мнению, члены комиссии превышали свои полномочия.
"Мы видим, что Центральная избирательная комиссия была действительно политически мотивированной в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, по моему мнению", - заявил Качура.
На вопрос о том, будет ли "Слуга народа" оспаривать результаты выборов, несмотря на якобы нарушения ЦИК, Качура отметил: "Мы не можем уже оспаривать, потому что прошли сроки обжалования, во-первых. И мы выиграли выборы и получили такой уровень доверия общества вопреки, а не благодаря Центральной избирательной комиссии, благодаря людям, которые за нас проголосовали".
По словам нардепа, сегодня состоится заседание комитета, куда пригласили членов ЦИК.
"Они смогут озвучить свои позиции по этим вопросам, мы им озвучим представление президента Украины", - отметил Качура.
По его словам, затем состоится представление кандидатов в ЦИК.
"Вопрос о прекращении полномочий можем даже, думаю, завтра рассмотреть", - добавил нардеп.