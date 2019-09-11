ЦИК был политически мотивированным в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, - нардеп от СН Качура

Об этом Качура рассказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Владимир Александрович обратился к нам с мотивированным обращением. Так как я адвокат партии, я много видел вопиющих случаев нарушения законодательства со стороны Центральной избирательной комиссии", - заявил нардеп.

По его словам, ЦИК не выполняет решения суда.

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"По 198 округу мажоритарному сейчас есть решение суда, Центральная избирательная комиссия не выполняет ... Они взяли и зарегистрировали какого-то кандидата, который просто был народным депутатом, выдали ему временное удостоверение, он пришел, но никаких правовых оснований не было. Такие же постановления, которые были отменены, их несколько десятков", - отметил Качура.

Нардеп считает, что деятельность ЦИК была "преступной", поскольку, по его мнению, члены комиссии превышали свои полномочия.

"Мы видим, что Центральная избирательная комиссия была действительно политически мотивированной в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, по моему мнению", - заявил Качура.

На вопрос о том, будет ли "Слуга народа" оспаривать результаты выборов, несмотря на якобы нарушения ЦИК, Качура отметил: "Мы не можем уже оспаривать, потому что прошли сроки обжалования, во-первых. И мы выиграли выборы и получили такой уровень доверия общества вопреки, а не благодаря Центральной избирательной комиссии, благодаря людям, которые за нас проголосовали".

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По словам нардепа, сегодня состоится заседание комитета, куда пригласили членов ЦИК.

"Они смогут озвучить свои позиции по этим вопросам, мы им озвучим представление президента Украины", - отметил Качура.

По его словам, затем состоится представление кандидатов в ЦИК.

"Вопрос о прекращении полномочий можем даже, думаю, завтра рассмотреть", - добавил нардеп.