Россиянина приговорили в Эстонии к 5 годам тюрьмы за шпионаж

Приговор Харьюский уездный суд вынес еще 29 августа, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Известно, что россиянин пошел на сделку со следствием. Также суд конфисковал у него в пользу государства 1300 евро, "полученные преступным путем".

Эстонская полиция безопасности сообщала о задержании гражданина РФ в мае, указав только инициалы – "А.А." Россиянину вменили действия ненасильственного характера против Эстонии. Детали обвинения также пока не раскрываются, поскольку расследование еще идет, уточнил пресс-секретарь полиции безопасности.

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Это – не первый случай вынесения гражданину РФ приговора за шпионаж в Эстонии. Так, в мае 2017 года эстонский суд приговорил к 5 годам лишения свободы россиянина Артема Зинченко. По данным следствия, он проживал в Эстонии и сотрудничал с ГРУ.

В феврале 2018 года Артема Зинченко обменяли на осужденного за шпионаж в России эстонского гражданина Райво Суси. В декабре 2017 года Мосгорсуд приговорил Суси к 12 годам строгого режима.

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За последние несколько лет в Эстонии по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб были задержаны не менее 15 человек.