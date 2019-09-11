Кабмин назначил 14 новых заместителей министров и 2 новых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В Министерство развития общин и территорий назначены:

Живицкий Дмитрий Алексеевич, первый заместитель Министра,

Непогода Вячеслав Андронович, заместитель Министра;

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

Панаиотиди Светлана Николаевна, заместитель Министра,

Романович Дмитрий Олегович, заместитель Министра;

В Министерство образования и науки назначены:

Полюхович Юрий Юрьевич, первый заместитель Министра,

Мандзий Любомира Степановна, заместитель Министра,

Ярмистый Максим Николаевич, заместитель Министра;

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В Министерство здравоохранения назначены:

Семиволос Андрей Владимирович, первый заместитель Министра,

Загрийчук Михаил Степанович, заместитель Министра,

Качурець Младена Игоревна, заместитель Министра,

Симоненко Елена Анатольевна, заместитель Министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерство социальной политики назначены:

Музыченко Виталий Владимирович, заместитель Министра,

Ненюченко Наталья Викторовна, заместитель Министра;

В Министерство юстиции назначена:

Коломиец Валерия Рудольфовна, заместитель Министра.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.

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Кабмин также уволил 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

Максимец Татьяну Владимировну с должности первого заместителя Министра,

Близнеца Михаила Дмитриевича с должности заместителя,

Пидкоморну Юлию Анатольевну с должности заместителя Министра,

Корзуна Анатолия Васильевича от должности заместителя Министра;

В Министерстве обороны

Шевчука Олега Николаевича с должности заместителя Министра;

В Министерстве образования и науки

Хобзея Павла Кузьмича с должности первого заместителя Министра,

Карандия Владимира Анатольевича с должности заместителя Министра,

Рашкевич Юрия Михайловича от должности заместителя Министра;

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Непогоду Вячеслава Андроновича с должности первого заместителя Министра.

Правительство также одобрило назначение Онищенко Андрея Игоревича головой Генического районной государственной администрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда должностных лиц в регионах:

Закарпатская областная государственная администрация

Гетманенко Алексея Александровича заместителем председателя,

Травин Ольги Валерьевны заместителем председателя.

Черкасская областная государственная администрация

Лебедцова Бориса Борисовича первым заместителем председателя,

Карпенко Виктора Ивановича заместителем председателя.

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Кроме того, Кабинет Министров изменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Правительство досрочно прекратил полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины". Вместо них Кабмин назначил в состав членов наблюдательного совета Ковалив Юлию и Бойко Наталию, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договора.