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11.09.19 15:35

Кабмин назначил 14 новых заместителей министров и 2 новых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины"

На своем заседании 11 сентября 2019 года Кабинет Министров Украины назначил заместителей в ряд министерств.

Кабмин назначил 14 новых заместителей министров и 2 новых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В Министерство развития общин и территорий назначены:

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

В Министерство образования и науки назначены:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил 11 новых заместителей министров

В Министерство здравоохранения назначены:

В Министерство социальной политики назначены:

В Министерство юстиции назначена:

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.

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Кабмин также уволил 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

В Министерстве обороны

В Министерстве образования и науки

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Правительство также одобрило назначение Онищенко Андрея Игоревича головой Генического районной государственной администрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда должностных лиц в регионах:

Закарпатская областная государственная администрация

Черкасская областная государственная администрация

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Кроме того, Кабинет Министров изменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Правительство досрочно прекратил полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины". Вместо них Кабмин назначил в состав членов наблюдательного совета Ковалив Юлию и Бойко Наталию, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договора.

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