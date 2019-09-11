Кабмин назначил 14 новых заместителей министров и 2 новых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В Министерство развития общин и территорий назначены:
- Живицкий Дмитрий Алексеевич, первый заместитель Министра,
- Непогода Вячеслав Андронович, заместитель Министра;
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:
- Панаиотиди Светлана Николаевна, заместитель Министра,
- Романович Дмитрий Олегович, заместитель Министра;
В Министерство образования и науки назначены:
- Полюхович Юрий Юрьевич, первый заместитель Министра,
- Мандзий Любомира Степановна, заместитель Министра,
- Ярмистый Максим Николаевич, заместитель Министра;
В Министерство здравоохранения назначены:
- Семиволос Андрей Владимирович, первый заместитель Министра,
- Загрийчук Михаил Степанович, заместитель Министра,
- Качурець Младена Игоревна, заместитель Министра,
- Симоненко Елена Анатольевна, заместитель Министра по вопросам европейской интеграции;
В Министерство социальной политики назначены:
- Музыченко Виталий Владимирович, заместитель Министра,
- Ненюченко Наталья Викторовна, заместитель Министра;
В Министерство юстиции назначена:
- Коломиец Валерия Рудольфовна, заместитель Министра.
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.
Кабмин также уволил 9 заместителей министров:
В Министерстве энергетики и угольной промышленности
- Максимец Татьяну Владимировну с должности первого заместителя Министра,
- Близнеца Михаила Дмитриевича с должности заместителя,
- Пидкоморну Юлию Анатольевну с должности заместителя Министра,
- Корзуна Анатолия Васильевича от должности заместителя Министра;
В Министерстве обороны
- Шевчука Олега Николаевича с должности заместителя Министра;
В Министерстве образования и науки
- Хобзея Павла Кузьмича с должности первого заместителя Министра,
- Карандия Владимира Анатольевича с должности заместителя Министра,
- Рашкевич Юрия Михайловича от должности заместителя Министра;
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
- Непогоду Вячеслава Андроновича с должности первого заместителя Министра.
Правительство также одобрило назначение Онищенко Андрея Игоревича головой Генического районной государственной администрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда должностных лиц в регионах:
Закарпатская областная государственная администрация
- Гетманенко Алексея Александровича заместителем председателя,
- Травин Ольги Валерьевны заместителем председателя.
Черкасская областная государственная администрация
- Лебедцова Бориса Борисовича первым заместителем председателя,
- Карпенко Виктора Ивановича заместителем председателя.
Кроме того, Кабинет Министров изменил представителей государства в составе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Правительство досрочно прекратил полномочия Демчишина Владимира Васильевича, Попика Сергея Дмитриевича и Марьевича Константина Михайловича в качестве представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины". Вместо них Кабмин назначил в состав членов наблюдательного совета Ковалив Юлию и Бойко Наталию, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договора.