В составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт InformNapalm.

"Обращаем внимание, что в отчетах миссии ОБСЕ становится все меньше информации о нарушениях на оккупированных территориях и появляется больше информации о территории, подконтрольные Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, есть несколько причин, которые объясняют изменение риторики наблюдательной миссии. Так, по данным отчета от 26 августа 2019 года, в состав наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине входит 35 граждан Российской Федерации и ни одного наблюдателя - гражданина Украины.

"Поэтому российские наблюдатели могут работать в интересах страны-агрессора", - считают в InformNapalm.

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Отмечается, что наблюдатели миссии неоднократно были замечены в сотрудничестве с вооруженными формированиями российской гибридной армии. Так, в начале августа журналистами ТСН было выяснено, что член миссии ОБСЕ, гражданин России Николай Алексеев на своей странице в Facebook откровенно демонстрировал свою ненависть к Украине и в своих сообщениях с 2017 и 2018 желал смерти украинцам и прославлял террористов "ЛНР и ДНР ". Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что "приняла меры" по Алексееву. Сейчас последний оставил территорию Украины.

Кроме того, 31 августа зафиксировано на видео, как представители террористической организации "ЛНР" комментировали и снимали монитор управляющего дроном миссии ОБСЕ, который пролетал над украинскими позициями в районе Станицы Луганской. В то же время БПЛА СММ ОБСЕ, пролетая над оккупированной территорией, регулярно обстреливаются вооруженными формированиями террористов, испытывают технические помехи от станций РЭБ ВС РФ на Донбассе.

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InformNapalm обращает внимание, что доступ Миссии остается ограниченным, в частности, на блокпостах в неподконтрольных правительству Безымянном, Заиченко, Новой Марьевке, Верхнешироковском, Веселогоровке, Вознесеновке, Приморском, а также в месте размещения отведенного тяжелого вооружения.